Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился впечатлениями от победы над Бешикташем (4:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

– У вас очень молодая команда – игроки по 19, 21, 24 года, и это в еврокубках. Как вы считаете, это может стать недостатком из-за нехватки опыта или, наоборот, преимуществом в будущем?

– Я согласен с вами, это может стать как положительной стороной, так и отрицательной, но мы с игроками стараемся делать акцент именно на положительном. Как мы это реализуем? Когда они ошибаются из-за нехватки опыта, я первый, кто будет с ними. Конечно, когда они ошибаются, я могу накричать на них на поле, возможно, чтобы подбодрить, но в раздевалке я всегда ближайший к ним. Да, я верю, что они могут допускать ошибки, но в итоге только я отвечаю за ошибки. Я верю в их большой потенциал. Они забили столько голов сейчас на «Бешикташ Стэдиум», хорошо действовали в единоборствах – я это действительно ценю. Конечно, мы сосредоточимся на положительном и будем ежедневно совершенствоваться.

Также хочу сказать, что этот раунд еще не завершен. «Бешикташ» – команда, которая хорошо играет во время переходов, они еще будут играть на выезде, поэтому угроза сохраняется. Считаю, матч в Кракове мы начнем с счета 0:0 и выложимся на все 100%. Я хочу послать это послание всей общине «Шахтера» – клубу, игрокам и болельщикам. Также хочу выразить благодарность клубу «Бешикташ» за теплый прием. Особенно благодарю господина Сердала Адала, президента клуба, ведь он для меня как старший брат. Для меня всегда особенно играть здесь. И пока мы не встречаемся друг с другом на поле, я искренне желаю им успеха в будущем.