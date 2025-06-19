Сергей Стаднюк

Защитник молодежной сборной Украины Артем Смоляков поделился в интервью «ВЗБІРНА» мнением по поводу российского флага на матче его Лос-Анджелеса за право сыграть на Клубном чемпионате мира-2025 против мексиканской Америки.

На 60-й минуте матча я увидел российский флаг и офигел. Думал даже подойти после игры и сказать: «Давай сюда флаг, чтобы его не было». Однако решил не портить праздник команде. Уже позже мне написал этот болельщик, извинился и сказал, что больше такого не будет. Артем Смоляков

Артем Смоляков провел лишь несколько минут за молодежную сборную Украины на Евро-2025. После вылета из турнира футболист присоединится к Лос-Анджелесу на Клубном чемпионате мира.

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