Чемпион UFC Джон Джонс признал, что не заинтересован в поединке с Томом Аспиналлом. Слова американца приводит vringe.com:

Не хочу заявлять о завершении карьеры. Ведь бои в моей крови. Но именно сейчас бои меня не интересуют. Я занимался этим всю жизнь. Занимался на высшем уровне. Когда зуд вернется. Если зуд вернется, тогда я сделаю это. Мне важно, чтобы это желание было от чистого сердца и на максимуме возможностей.

Аспиналл должен продолжать. Он должен сделать крутую карьеру. Нужен ли я ему? Думаю, что нет. Иногда ты получаешь то, что страстно хотел всю жизнь. И оказывается, что это худшее, что когда-либо происходило с тобой.