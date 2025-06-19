Энди Маррей назвал самый эмоциональный момент в карьере
Британец вспомнил финал Уимблдона-2012
25 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион и бывший номер один мирового рейтинга Энди Маррей поделился воспоминаниями об одном из самых эмоциональных моментов в своей карьере. В разговоре с GQ британец признался, что глубже побед ему запомнились именно поражения.
В моей памяти больше всего остались именно поражения. После финала Уимблдона в 2012 году я был невероятно расстроен — этот момент запомнился мне куда сильнее, чем победа через год. В 2013-м я почувствовал лишь облегчение, без радости. И теперь жалею не о самом результате, а о том, что не смог по-настоящему насладиться тем моментом, не провел время с близкими. Тогда меня постоянно куда-то тянули, и сейчас жалею, что распорядился теми днями иначе.
Напомним, в финале Wimbledon-2012 Маррей уступил Роджеру Федереру со счетом 6:4, 5:7, 3:6, 4:6.
Маррей рассказал, скучает ли по теннису.