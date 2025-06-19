Маррей рассказал, скучает ли он по теннису
Британец верит, что ностальгия еще придет
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Двукратный олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, скучает ли он по теннису. Слова приводит GQ.
Несколько недель назад я участвовал в мероприятии, где показали подборку моментов из моей карьеры. Все это, честно говоря, кажется очень далеким, даже прошлое лето — Олимпиада и Уимблдон с братом. Я особо не скучаю по теннису, но интересно, изменится ли это. Поскольку я обожал это время года — Уимблдон, Queen's Club... Если я и начну скучать, то, вероятно, именно сейчас.
Энди Маррей завершил карьеру в августе 2024 года, после Олимпийских игр в Париже.
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