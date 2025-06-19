Олег Шумейко

Доигровщик сборной Украины Дмитрий Янчук в интервью lb.ua поделился мыслями о дебютной неделе команды в Лиге наций:

Мы отлично провели первую неделю, мы выиграли две игры у топовых сборных. После побед над США и Кубой были максимально довольны, потому что это дебют в Лиге наций. Думаю, мало кто прогнозировал такое начало. Нас очень поддерживали болельщики, и для меня это было большим удивлением.

О матче с Бразилией:

Очень обидно, что вели 2:0, а потом проиграли три сета. Очень хотелось забрать эту победу, но это волейбол. Это точно не первая и не последняя игра, когда команда сначала побеждает 2:0, а потом уступает 2:3. Обидно, но нужно принять поражение и воспринять его, как урок.

О встрече с Ираном:

С Ираном, наверное, сыграл фактор усталости, и это нормально. У нас был третий игровой день подряд, мы сыграли 10 партий. Тем не менее Иран – это принципиальный соперник, и очень жаль, что здесь проиграли. Это именно то поражение, которого я очень не хотел.

О следующей игровой неделе:

На второй неделе легче не будет. В Лиге наций нет слабых соперников. Я бы выделил сборную Франции, ведь они – прошлогодние победители Лиги наций и действующие олимпийские чемпионы. Здесь не о чем говорить, за них говорят все их достижения. Япония – серебряный призер Лиги наций, команда, которая входит в четверку лучших мирового рейтинга. Турция – сборная, которая цепляется за каждое очко и борется до конца. Болгария… Кто-то скажет, что мы выигрывали у них на турнире в Польше, но это был тот турнир, где тренер пробовал разные вариации состава, поэтому здесь легче не будет.

Напомним, что «сине-желтые» находятся в зоне плей-офф.