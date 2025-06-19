Олег Шумейко

Диагональный сборной Украины Василий Тупчий в интервью lb.ua оценил выступление команды на первой неделе Лиги наций:

Сила нашей команды в единстве. Не в отдельных звездах, а в том, как мы поддерживаем друг друга на площадке и вне её.

О игре с Бразилией:

На мой взгляд, в четвертом сете при счете 23:24 судья отдал им очко, которое принадлежало нам. Если бы тогда счет стал 24:24 – все могло пойти иначе. А четвертая партия – это уже лотерея, где может произойти что угодно.

О матче с Ираном:

Мы слишком много ошибались… Именно из-за этого нам не удалось оторваться в ни одной из партий, хотя потенциал был. Каждая ошибка отнимала у нас шансы на контроль игры и добавляла уверенности сопернику. Надо провести работу над ошибками и исправить их в следующих матчах.

О позиции после первой игровой недели:

7 очков – это старт, это фундамент. Впереди еще четыре недели, и в этой Лиге наций возможно всё. Главное - верить, играть и расти с каждым матчем. Главное - быть вместе - команда и болельщики.

Не стоит думать, что в Лиге наций кому-то будет легко. Здесь сборные самых сильных стран, каждая из которых вкладывает большие деньги в развитие волейбола. Они создают мощные тренировочные программы, постоянно совершенствуются. Конкуренция чрезвычайно жесткая, поэтому каждый матч – это настоящая борьба, где каждая команда стремится показать максимум. Это не просто игры – это битва за честь, престиж и будущее волейбола в своих странах. Впереди у нас сложные испытания.

Напомним, что «сине-жёлтые» находятся в зоне плей-офф.