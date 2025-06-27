Владимир Кириченко

Первый соревновательный день греко-римской борьбы на дебютном мультиспортивном чемпионате мира среди военных единоборств (World Military Martial Arts Championship) в Варендорфе принес сборной Украины еще три награды.

Бронзовыми призерами турнира в Германии стали: Виктор Петрик (60 кг), Максим Евтушенко (67 кг), Николай Кучмий (130 кг).

Сегодня, 27 июня, бронзовый призер чемпионата мира-2022 Андрей Кулик будет бороться за золото в весе до 77 кг.

Напомним, Ларин, Середин и Новаченко – призеры чемпионата Европы U17 по греко-римской борьбе.