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Фатальная ошибка. Коростылев упустил медаль Олимпийских игр в стрельбе

Один выстрел отделял украинца от медали в стрельбе из пневматического пистолета
Olympics Токио-2020
10:15
Фатальная ошибка. Коростылев упустил медаль Олимпийских игр в стрельбе
Павел Коростылев / фото - Associated Press

Украинец Павел Коростылев не сумел завоевать медаль Олимпийских игр в Токио в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В финал Коростылев пробился с четвертым результатом, а после обязательных 10 выстрелов находился на третьем месте. Всю серию на вылет Коростылев шел вторым-третьим, но в решающий момент, когда определялась тройка медалистов Павел выбил всего 8,4 очка - худший свой выстрел в финале. Выстрела в 9,0 ему бы хватило, чтобы остаться в борьбе, но увы, только четвертое место.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)

Пулевая стрельба из пистолета, 10 м. Мужчины. Финал

1. Джавад Фаруди (Иран) – 244,8

2. Дамир Микек (Сербия) – 237,9

3. Вэй Пан (Китай) – 217,6

4. Павел Коростылев (Украина) – 198,9

Рене Тер Велде
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