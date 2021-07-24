Коростылев пробился в финал Олимпиады в пулевой стрельбе

Украинец поборется за медаль в стрельбе с пистолета с 10 метров

Павел Коростылев / Фото - issf-sports.org

Украинец Павел Коростылев пробился в финал Олимпийских игр в Токио в стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров.

В квалификации львовский стрелок выбил 581 очков, 15 раз попав в «десятку» (из 600 возможных) и с четвертым результатом пробился в финальную восьмерку.

Розыгрыш медалей в этом виде программы состоится сегодня, 24 июля, начиная с 9:30 по Киеву.

Другой украинец Олег Омельчук сумел выбить 575 очков и занял 18-е место в квалификации, оставшись без финала.

Напомним, что Коростылев выигрывал юношеские Олимпийские игры-2014 именно в стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров, а также в 2019 году становился чемпионом Европы в этом виде оружия. Также он чемпион мира-2018 и обладатель еще двух золотых медалей ЧЕ, но в других видах стрельбы.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)

Пулевая стрельба из пистолета, 10 м. Мужчины. Квалификация

1. Чаудхари Саураб (Индия) – 586

2. Боуэн Чжан (Китай) – 586

3. Кристиан Реитц (Германия) – 584

4. Павел Коростылев (Украина) – 581

18. Олег Омельчук (Украина) – 575