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Костевич: «Это были удачные Олимпийские игры»

Знаменосец сборной Украины завоевала бронзу и один раз остановилась в шаге от пьедестала
Olympics Токио-2020
11:31
Костевич: «Это были удачные Олимпийские игры»
Елена Костевич / Фото: Getty Images

Елена Костевич в эфире телеканала «UA:Перший» поделилась мнением о своем выступлении на Олимпийских играх-2020 в Токио:

Было сложно вчера и сегодня, в последние дни, потому что все дни без выходных. У нас либо тренировки, либо старты. Поэтому уже сложно было собраться. Пришлось на морально-волевых, но их уже не хватает. 

Я, как всегда, везу домой много опыта опять. Оценку даст тренер. Считаю, что для меня это были удачные Олимпийские игры.

  

Украинка в стрельбе с пневматического пистолета в миксте на 10 м завоевала бронзу, в одиночном выступлении на той же дистанции стала четвертой, а вот в стрельбе с 25 м Костевич не сумела отобраться в финал, став 23-ей.

Олег Шумейко-младший
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Елена Костевич Токио-2020

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