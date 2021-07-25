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Костевич: «Надеюсь, весь адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее»

Украинка стала четвертой в финале стрельбы и пневматического пистолета с 10 метров
Olympics Токио-2020
25 июля 10:20
Костевич: «Надеюсь, весь адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее» Тема дня
Елена Костевич / фото - НОК Украины

Украинка Елена Костевич, которая остановилась в шаге от награды Олимпийских игр в Токио, став четвертой в финале стрельбы из пневматического пистолета с дистанции 10 метров, прокомментировала НОК Украины свое выступление.

«Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было поймать волну спокойствия. Надеюсь, весь адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее».

Украинка также отметила, что очень благодарна украинским болельщикам за поддержку, которая чувствуется за тысячи километров.

Накануне также в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров у мужчин Павел Коростылев также стал четвертым в финале.


Рене Тер Велде
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