Костевич: «Никогда не верила в «проклятие» знаменосца»

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Украинка Елена Костевич прокомментировала завоевание бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио в пулевой стрельбе.

Костевич вместе с Олегом Омельчуком заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Слова Елены приводит пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины:

Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны.

В первую очередь хочу поблагодарить своего партнера – Олега Омельчука, наших наставников и команду, которая была рядом на этом пути. Благодарны всей Украине, а также моему родному Черниговскому краю, за те все пожелания успеха и слова поддержки, которые продолжаем получать здесь в Токио.

Очень запомнились наставления нашего выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона Сергея Бубки, который несколько дней назад, после моей «деревянной награды», посоветовал не волноваться и верить в себя. Эти слова помогли в завоевании этой бронзы».