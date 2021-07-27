Костевич: «Никогда не верила в «проклятие» знаменосца»
Украинка Елена Костевич прокомментировала завоевание бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио в пулевой стрельбе.
Костевич вместе с Олегом Омельчуком заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Слова Елены приводит пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины:
«Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день – удача сменяла неудачу и наоборот. Олег – большой молодец и эта награда для нас ценна, как золото.
Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны.
В первую очередь хочу поблагодарить своего партнера – Олега Омельчука, наших наставников и команду, которая была рядом на этом пути. Благодарны всей Украине, а также моему родному Черниговскому краю, за те все пожелания успеха и слова поддержки, которые продолжаем получать здесь в Токио.
Очень запомнились наставления нашего выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона Сергея Бубки, который несколько дней назад, после моей «деревянной награды», посоветовал не волноваться и верить в себя. Эти слова помогли в завоевании этой бронзы».
Костевич – первый украинский знаменосец, который завоевал медаль Олимпиады. При этом ранее в Токио она только подтверждала негативную тенденцию, став четвертой в индивидуальных соревнованиях.
Отметим также, что Костевич взяла свою четвертую олимпийскую награду, сравнявшись по этому показателю с Ольгой Харлан и Инной Осипенко-Радомской. Теперь она уступает только Яне Клочковой.
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