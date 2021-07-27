Костевич разрушила «проклятие знаменосца» и завоевала свою четвертую олимпийскую медаль в карьере

Награда далась спортсменке в Токио со второй попытки

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Костевич и Омельчук / фото - Getty Images

Ранее трехкратная медалистка Олимпийских игр в пулевой стрельбе Елена Костевич прибавила к своему личному фонду еще одну награду. На Олимпиаде в Токио в миксте с Олегом Омельчуком спортсменка завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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Таким образом, Елена разрушила «проклятие знаменосца», которое подразумевает отсутствие медалей у человека, который нес флаг Украины на церемонии открытия. В 2021 году «сине-желтый» стяг в Токио несли Елена и фехтовальщик Богдан Никишин.

По четыре награды среди украинских спортсменов удавалось завоевать представительнице гребли на байдарках Инне Осипенко-Радомской и саблистке Ольге Харлан. В этом году фехтовальщица проиграла в стартовом раунде.

Рекордсменом по количеству олимпийских медалей является Яна Клочкова, которая четырежды становилась чемпионкой в плавании и однажды завоевывала серебро.

В Токио Елене Костевич еще предстоит побороться за медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров.

В стрельбе с 10 метров Костевич не удалось попасть на пьедестал.