Костевич стала четвертой на Олимпиаде в стрельбе из пистолета

Знаменосец Украины осталась без медали в своем коронном виде



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Елена Костевич / фото - Getty Images

Украинка Елена Костевич не сумела завоевать медаль Олимпийских игр в Токио-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Знаменосец нашей сборной на церемонии открытия Игр Костевич пробилась в финал с 7-м результатом, а там стала четвертой с 197.6 очками.

Первое место заняла Виталина Бацарашкина, представляющая Российский олимпийский комитет (240,3 - олимпийский рекорд), второй стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а бронзу выиграла китаянка Цзян Рансинь (218,0).

Напомним, Костевич является олимпийской чемпионкой Афин-2004 и бронзовым призером Лондона-2012 в этом виде оружия. Добавим, что в среде спортсменов есть негласное «проклятие знаменосцев» - ни разу тот, кто нес флаг, не выигрывал медаль Олимпиады. Костевич продолжила эту неприятную серию. У нее еще будет возможность выиграть медаль в Токио в стрельбе с малокалиберного пистолета с 25 м и в миксте.

Накануне также в стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров у мужчин Павел Коростылев также стал четвертым в финале.