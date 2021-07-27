Костевич вошла в тройку самых титулованных украинцев на Олимпиадах

Елена сравнялась по количеству медалей на Олимпийских Играх с Осипенко‑Радомской и Ольгой Харлан



Елена Костевич / фото - pravda.com.ua

Украинка Елена Костевич в паре с Олегом Омельчуком завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров.

Эта медаль стала четвертой для 36-летней спортсменки на Олимпийских играх. Ранее она выиграла золото на Олимпийских Играх-2004 в Афинах (пневматический пистолет, 10 м), а также две бронзовые награды на Олимпийских Играх-2012 в Лондоне (пневматический пистолет, 10 м и пистолет, 25 м).

Таким образом, по количеству медалей Костевич вышла на второе место среди других украинских олимпийцев. Она разделяет эту позицию с Инной Осипенко-Радомской, которая выступала в гребле на байдарках, и саблисткой Ольгой Харлан.

А вот лидерство в этом рейтинге принадлежит пловчихе Яне Кочковой, на счету которой пять медалей – 4 золотых (комплексное плавание, 200 м – 2000 и 2004 годы; комплексное плавание, 400 м – 2000 и 2004 годы), а также одно серебро (вольный стиль, 800 м, 2000 год).

Стоит отметить, что уже на Олимпийских Играх-2020 в Токио Костевич может сравняться с Клочковой по количеству медалей. В четверг, 29 июля, Елена выступит в женской стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров.

Елена Костевич прокомментировала завоевание бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио в пулевой стрельбе.