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Омельчук: «Волнение было во время всей Олимпиады, но мне очень помогла Елена Костевич»

Бронзовый призер Токио-2020 вернулся в Украину
Olympics Токио-2020
10:04
Омельчук: «Волнение было во время всей Олимпиады, но мне очень помогла Елена Костевич»

Стрелок Олег Омельчук, который вместе с Еленой Костевич завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в пулевой стрельбе в миксте, вернулся в Украину, а также прокомментировал свой результат в Токио:

«Уже поверил, что выиграл медаль. Волнение было все время на протяжении турнира, но мне очень помогала Елена, она вселяла в меня уверенность. Мы вместе работали на результат».

Омельчук впервые в карьере стал призером Олимпийских игр. Его тренер считает, что эта медаль абсолютно заслуженная.

Напомним, ранее Омельчука поздравил Владимир Зеленский.

Источник: noc-ukr.org Сергей Остапенко
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Олег Омельчук Елена Костевич

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