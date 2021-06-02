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Украина обошла Россию и завоевала золотые и серебряные медали на чемпионате Европы

В финал скоростной стрельбы в миксте вышли только украинцы
Стрельба пулевая
17:22
Украина обошла Россию и завоевала золотые и серебряные медали на чемпионате Европы
фото - facebook.com/European-Shooting-Confederation

На чемпионате Европы в хорватском Осиеке украинцы завоевали еще 2 комплекта медалей. В финале микста соревновались 2 украинские пары.

Юлия Коростылева и Александр Петрив стали чемпионами Европы. Серебряные медали континентального первенства завоевали Анастасия Немец и Владимир Пастернак.

В бронзовом финале россияне обошли итальянцев.

Украинки ранее стали лучшими на чемпионате Европы.

 

Антон Кривенко
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