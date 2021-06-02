Украинцы завоевали золото и бронзу чемпионата Европы в стрельбе на 50 метров
Украина обошла Россию и завоевала золотые и серебряные медали на чемпионате Европы
В финал скоростной стрельбы в миксте вышли только украинцы
17:22
фото - facebook.com/European-Shooting-Confederation
На чемпионате Европы в хорватском Осиеке украинцы завоевали еще 2 комплекта медалей. В финале микста соревновались 2 украинские пары.
Юлия Коростылева и Александр Петрив стали чемпионами Европы. Серебряные медали континентального первенства завоевали Анастасия Немец и Владимир Пастернак.
В бронзовом финале россияне обошли итальянцев.
Украинки ранее стали лучшими на чемпионате Европы.