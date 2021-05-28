Украинцы завоевали золото и бронзу чемпионата Европы в стрельбе на 50 метров

Для Олега Омельчука это третья медаль на континентальном первенстве в одиночных соревнованиях

Фото: facebook.com/ukrshooting

Украинцы добыли две медали на чемпионате Европы в стрельбе с малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Олег Омельчук с 569-ю очками стал чемпионом Европы, а Виктор Банькив завоевал бронзовую медаль. На пьедестале с украинцами расположился серб Дамир Микеч.



Чемпионат Европы. Стрельба с малокалиберного пистолета. Мужчины. 50 м.

1. Олег Омельчук – 569 очков

2. Дамир Микеч – 562

3. Виктор Банькив – 559

Отметил, что это третья награда Омельчука в одиночных выступлениях чемпионата Европы – в 2011 у украинца была бронза, а в 2014 – золото (обе медали – стрельба на дистанции 10 метров).

Напомним, что женская сборная Украины справилась в финале с россиянками и добыла золото чемпионата Европы в стрельбе с пневматического пистолета на дистанции 10 м.