Украинцы завоевали золото и бронзу чемпионата Европы в стрельбе на 50 метров

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 2
Сегодня 10
Завтра 12
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец 0:1 Окончен
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия 8:1 Окончен
16:15 США - Латвия 4:2 Окончен
20:15 Швеция - Чехия 2:4 Окончен
20:15 Финляндия - Италия 3:0 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 5:3 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 4:0 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:0 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:74 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:10 Илья Марченко - Botic Van De Zandschulp 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:45 Жаклин Адина Кристиан - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания 3:1 Перерыв
16:15 Казахстан - Канада 1:2 Перерыв
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания 3:1 Перерыв
16:15 Казахстан - Канада 1:2 Перерыв
20:15 Дания - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Латвия - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 3:4 Окончен
04:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс 3:4 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 84:113 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 109:95 Окончен
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:120 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Чехия - Великобритания -:- Запланирован
12:15 Италия - Казахстан -:- Запланирован
16:15 Швейцария - Россия -:- Запланирован
16:15 Норвегия - США -:- Запланирован
16:15 Швейцария - Россия -:- Отменен
20:15 Словакия - Дания -:- Запланирован
20:15 Германия - Финляндия -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Украинцы завоевали золото и бронзу чемпионата Европы в стрельбе на 50 метров

Для Олега Омельчука это третья медаль на континентальном первенстве в одиночных соревнованиях
Стрельба пулевая
15:07
Украинцы завоевали золото и бронзу чемпионата Европы в стрельбе на 50 метров
Фото: facebook.com/ukrshooting

Украинцы добыли две медали на чемпионате Европы в стрельбе с малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Олег Омельчук с 569-ю очками стал чемпионом Европы, а Виктор Банькив завоевал бронзовую медаль. На пьедестале с украинцами расположился серб Дамир Микеч.

Чемпионат Европы. Стрельба с малокалиберного пистолета. Мужчины. 50 м.

1. Олег Омельчук – 569 очков

2. Дамир Микеч – 562

3. Виктор Банькив – 559

Отметил, что это третья награда Омельчука в одиночных выступлениях чемпионата Европы – в 2011 у украинца была бронза, а в 2014 – золото (обе медали – стрельба на дистанции 10 метров).

Напомним, что женская сборная Украины справилась в финале с россиянками и добыла золото чемпионата Европы в стрельбе с пневматического пистолета на дистанции 10 м.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олег Омельчук Виктор Банькив

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Стрельба пулевая

Украинцы завоевали золото и бронзу чемпионата Европы в стрельбе на 50 метров
Украинцы завоевали золото и бронзу чемпионата Европы в стрельбе на 50 метров
15:07
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
26 мая 07:40
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Казахстан – Канада. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Казахстан – Канада. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Швеция – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швеция – Великобритания. Видео трансляция
16:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
18:00
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Прометей». Видео трансляция
18:55
ЧМ-2021. Дания – Беларусь. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Дания – Беларусь. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Латвия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Латвия – Норвегия. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Чехия – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Чехия – Великобритания. Видео трансляция
29 мая 12:15
ЧМ-2021. Италия – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Италия – Казахстан. Видео трансляция
29 мая 12:15
ЧМ-2021. Швейцария – Россия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Россия. Видео трансляция
29 мая 16:15
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55