Костевич: «Никогда не верила в «проклятие» знаменосца»
Зеленский отреагировал на бронзу украинских стрелков
Президент не забыл поздравить ни одного украинского призера ОИ-2020
09:27
Фото: Facebook Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил стрелков Елену Костевич и Олега Омельчука с завоевание бронзы Олимпийских игр-2020 в Токио:
«Еще одна медаль от украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио! Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в стрельбе из пневматического пистолета! Поздравляю бронзовых призеров, желаю вам вдохновения и новых побед».
Ранее Зеленский поздравил двух других украинских призеров Токио-2020 – Дарью Белодед и Игоря Рейзлина.
Напомним, на ОИ-2020 у Украины самое малое представительство в истории.
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