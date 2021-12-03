«Отношение было дикое – нас опрыскивали какой-то химией». Гераскевич рассказал о сборах в Китае накануне Олимпиады-2022
Гераскевич вошел в топ-10 на втором этапе Кубка мира
Отставание украинца от победителя составило чуть более секунды
18:54
Фото: IBSF
В немецком Альтенберге состоялся второй этап Кубка мира по скелетону.
Представитель Украины Владислав Гераскевич занял десятое место, уступив лидеру 1,10 секунды.
Кубок мира. Второй этап. Альтенберг:
1. Аксель Юнгк (Германия) – 1.51.71
2. Кристофер Гротер (Германия) – 0,11
3. Мартинс Дукурс (Латвия) +0,45
10. Владислав Гераскевич (Украина) +1,10
Гераскевич пятый раз в карьере сумел попасть в топ-10 на Кубке мира.
Напомним, на первом этапе КМ 22-летний Гераскевич занял 22-е место.
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