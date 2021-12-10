Гераскевич вошел в топ-10 на втором этапе Кубка мира
Гераскевич занял 19-е место на этапе Кубка мира в Германии
Украинский скелетонист занимает 20 позицию в общем зачете
14:21
Фото: Instagram Гераскевича
В Винтерберге, Германия, состоялся третий этап Кубка мира скелетону.
Представитель Украины Владислав Гераскевич занял 19-е место. 22-летний спортсмен по сумме двух заездов уступил почти две секунды победителю Александру Третьякову.
Кубок мира. Третий этап. Винтерберг:
1. Александр Третьяков (Россия) 1:51.05
2. Аксель Юнг (Германия) +0.29
3. Кристофер Гротхер (Германия) +0.59
4. Мартинс Дукурс (Латвия) +0.65
5. Александер Гасснер (Германия) +0.67
…
19. Владислав Гераскевич (Украина) +1.97
Видео финального заезда:
Напомним, на первом этапе Кубка мира Гераскевич был 22, на втором – 10. В общем зачете КМ украинец занимает 20 место, имея в своем активе 336 баллов.