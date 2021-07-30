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Представители Украины не квалифицировались в полуфинал прыжков с 3-метрового трамплина

Украинки не набрали нужного количества баллов
Olympics Токио-2020
13:14
Представители Украины не квалифицировались в полуфинал прыжков с 3-метрового трамплина
Виктория Кесарь / фото - Getty Images

В полуфинале женских прыжков в воду с 3-метрового трамплина не будет представительниц Украины.

В квалификации принимали участие 2 украинки – Анна Письменская и Виктория Кесарь – обе не набрали необходимого количества баллов. Кесарь заняла 23-е место (238,20), а Письменская 24-е (232, 30) из 27. В следующий раунд выходили 18 лучших спортсменок.

В мужском разряде украинцы попали в топ-10 лучших на Олимпиаде в Токио.

Антон Кривенко
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Виктория Кесарь Анна Письменская

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