Чемпионат Европы. Письменская и Кесарь - пятые в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
Представители Украины не квалифицировались в полуфинал прыжков с 3-метрового трамплина
Украинки не набрали нужного количества баллов
13:14
Виктория Кесарь / фото - Getty Images
В полуфинале женских прыжков в воду с 3-метрового трамплина не будет представительниц Украины.
В квалификации принимали участие 2 украинки – Анна Письменская и Виктория Кесарь – обе не набрали необходимого количества баллов. Кесарь заняла 23-е место (238,20), а Письменская 24-е (232, 30) из 27. В следующий раунд выходили 18 лучших спортсменок.
В мужском разряде украинцы попали в топ-10 лучших на Олимпиаде в Токио.
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