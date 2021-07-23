Странная история. Пятеро гвинейских спортсменов все-таки выступят в Токио
Маловичко рассказала об акклиматизации в Токио
Украинка посетовала на температуру и влажность в столице Японии
09:35
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Представительница Украины на Олимпийских играх-2020 в стендовой стрельбе Ирина Маловичко рассказала об акклиматизации в Токио:
«Первые два дня – это акклиматизация. Очень жарко и влажно. Организм еще не привык к этому часовому поясу, поэтому мозг ничего не соображает. Первая хорошая тренировка была сегодня (22 июля – прим.), когда мозг уже что-то понял, что-то контролировал, я могла нормально сфокусироваться и хорошо видела мишень.
У меня еще будет одна официальная тренировка 24 июля. 25 июля мы стартуем».
Разговоры Маловичко о жаре и влаге не беспочвенны. Ранее в предварительном раунде соревнований по стрельбе из лука одна из спортсменок потеряла сознание.
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