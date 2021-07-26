Фатальная ошибка. Коростылев упустил медаль Олимпийских игр в стрельбе
Украинка Маловичко не попала в финал Токио-2020 в ските
При этом, украинка показала неплохой результат, оказавшись в десятке
08:44
Ирина Маловичко / Фото: НОК Украины
На Олимпийских играх в Токио в турнире по стендовой стрельбе украинка Ирина Маловичко
стала восьмой в квалификации дисциплины скит и не смогла пробиться в финал.
Олимпийские игры-2020. Стендовая стрельба. Женщины. Скит. Квалификация
1. Мень Вэй (Китай) – 124
2. Диана Бакоси (Италия) – 123
3. Эмбер Инглиш (США) – 121
4. Исарапа Импрасертсук (Таиланд) – 120+6
5. Надин Мессершмидт (Германия) – 120+5
…
8. Ирина Маловичко (Украина) – 119
Напомним, ранее украинка Елена Костевич не сумела завоевать медаль Олимпийских игр в Токио-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
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