Украинка Маловичко не попала в финал Токио-2020 в ските

При этом, украинка показала неплохой результат, оказавшись в десятке





Ирина Маловичко / Фото: НОК Украины

На Олимпийских играх в Токио в турнире по стендовой стрельбе украинка Ирина Маловичко стала восьмой в квалификации дисциплины скит и не смогла пробиться в финал.



Олимпийские игры-2020. Стендовая стрельба. Женщины. Скит. Квалификация

1. Мень Вэй (Китай) – 124

2. Диана Бакоси (Италия) – 123

3. Эмбер Инглиш (США) – 121

4. Исарапа Импрасертсук (Таиланд) – 120+6

5. Надин Мессершмидт (Германия) – 120+5

…

8. Ирина Маловичко (Украина) – 119

Напомним, ранее украинка Елена Костевич не сумела завоевать медаль Олимпийских игр в Токио-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.