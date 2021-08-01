Магучих уже в Токио. Мир легкой атлетики верит в то, что она может побить мировой рекорд
Американцы закрыли плавание на Олимпиаде-2020 мировым рекордом
Представители США установили новое достижение в эстафете 4x100 м в комплексе
09:33
Фото: twitter.com/USASwimming
Завершились все соревнования в плавании на Олимпиаде-2020.
Последним заплывом на Играх-2020 в Токио, Япония, стала эстафета 4x100 в комбинации. Американцы Раян Мерфи, Майкл Эндрю, Калеб Дрессел и Зак Эппл финишировали первыми, установив новый мировой рекорд. Пловцы превзошли достижение соотечественников, установленное в 2009 году (3:27,28), на полсекунды – 3:26,78.
Напомним, что Михаил Романчук завоевал вторую медаль на Олимпиаде-2020.
Первое серебро Украины на Олимпийских играх-2020. Награждение Романчука второй медалью в Токио.