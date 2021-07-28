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Австралийка Титмус завоевала второе золото на ОИ-2020, в эстафете вольным стилем победили британцы

В Токио были разыграны еще несколько комплектов медалей
Olympics Токио-2020
07:58
Австралийка Титмус завоевала второе золото на ОИ-2020, в эстафете вольным стилем победили британцы
Ариарна Титмус /фото - Getty Images

На Олимпийских играх в Токио были разыграны очередные комплекты медалей в плавании.

Австралийка Ариарна Титмус с новым олимпийским рекордом – 1:53.50 победила на дистанции 100 метров вольным стилем. Второе место заняла Хохей Сиобхан из Гонкгонга, также установив новый рекорд Азии.

В заплыве аналогичным стилем на 200 метров среди мужчин победу одержал венгр Криштоф Милак. Пловец также установил новый рекорд Олимпиад, преодолев дистанцию за 1:51.25.

В плавании смешанным стилем на 200 метров среди женщин золотую медаль выиграла японка Юи Охаяши, опередив преследовательниц из США Алекс Уолш и Кейт Дугласс.

Американка Кейтлин Ледеки выиграла на дистанции 1500 метров свободным стилем. Эрика Салливан и Сара Коллер заняли оставшиеся ступени пьедестала.

В мужской эстафете лучший результат, который также является рекордом Европы, показала сборная Великобритании – 6:58.58. Россияне и австралийцы также попали в тройку лидеров.

Украинец Михаил Романчук ранее уже успел установить 2 рекорда в Токио.

Антон Кривенко
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Новости: Плавание

Австралийка Титмус завоевала второе золото на ОИ-2020, в эстафете вольным стилем победили британцы
Австралийка Титмус завоевала второе золото на ОИ-2020, в эстафете вольным стилем победили британцы
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