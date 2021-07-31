Бухов не сумел повторить свой результат из квалификации и остался без финала ОИ-2020

19-летний украинский пловец получил бесценный опыт перед следующими Олимпийскими играми

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Украинский пловец Владислав Бухов завершил свое выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио.

19-летний Бухов занял шестое место (21.83) во втором полуфинальном заплыве на дистанцию 50 м вольным стилем. Украинец не сумел повторить свой результат из квалификации – 21:73 секунд – этого ему бы хватило для попадания в финал.

Накануне Бухов заявил, что в Токио он получает олимпийский опыт, который должен помочь ему в Париже-2024.

Напомним, сразу два украинца выступят в финале ОИ на дистанции 1500 м вольным стилем.