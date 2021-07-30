Бухов: «Самое главное – это опыт. Первая Олимпиада, а на следующей будет проще»

Владислав Бухов / Фото: tva.ua

19-летний украинский пловец Владислав Бухов прокомментировал свой выход в полуфинал Олимпийских игр в Токио на дистанции 50 м вольным стилем.



Самое главное – это опыт. Первая Олимпиада, а на следующей будет проще. Ну и в Японию тоже прикольно приехать.

Пошел ли перенос Игр в плюс? Да. Потому что у меня было больше времени, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Когда я выполнил норматив на Олимпиаду? Это было в Люксембурге в 2019 году».