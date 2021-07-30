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Бухов: «Самое главное – это опыт. Первая Олимпиада, а на следующей будет проще»

Пловец также отметил, что ему было «прикольно» посетить Японию
Olympics Токио-2020
19:50
Бухов: «Самое главное – это опыт. Первая Олимпиада, а на следующей будет проще»
Владислав Бухов / Фото: tva.ua

19-летний украинский пловец Владислав Бухов прокомментировал свой выход в полуфинал Олимпийских игр в Токио на дистанции 50 м вольным стилем.

«В первую очередь главной целью было улучшение личного результата. Было бы хорошо попасть в полуфинал, затем – в финал. А цель – улучшить свой личный результат.

Самое главное – это опыт. Первая Олимпиада, а на следующей будет проще. Ну и в Японию тоже прикольно приехать.

Пошел ли перенос Игр в плюс? Да. Потому что у меня было больше времени, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Когда я выполнил норматив на Олимпиаду? Это было в Люксембурге в 2019 году».

Напомним, на Играх в Токио из украинских пловцов, кроме Бухова, предварительный раунд преодолевали лишь Михаил Романчук и Сергей Фролов.

Источник: suspilne.media Карен Агабекян
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Владислав Бухов

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