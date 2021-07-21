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Чемпион Европы из России пропустит Олимпиаду-2020 из-за коронавируса

Пловец сдал положительный тест на COVID-19 на предолимпийском сборе
Olympics Токио-2020
21 июля 22:06
Чемпион Европы из России пропустит Олимпиаду-2020 из-за коронавируса
Фото: РИА Новости

Чемпион Европы 2021 года в плавании на 400 м комплексом Илья Бородин пропустит Олимпийские игры-2020. 

18-летний россиянин сдал положительный тест на COVID-19 на предолимпийском сборе во Владивостоке, сообщил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко. В Токио-2020 Бородин должен был стартовать на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет.

Илья – один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится на изоляции.

Болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами все в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля.

Напомним, что футболисты «Шахтера» вакцинировались от коронавируса.

Источник: rsport.ria.ru Олег Шумейко-младший
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коронавирус Токио-2020

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