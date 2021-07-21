В олимпийской сборной Чехии третий случай заражения COVID-19
Чемпион Европы из России пропустит Олимпиаду-2020 из-за коронавируса
Пловец сдал положительный тест на COVID-19 на предолимпийском сборе
21 июля 22:06
Фото: РИА Новости
Чемпион Европы 2021 года в плавании на 400 м комплексом Илья Бородин пропустит Олимпийские игры-2020.
18-летний россиянин сдал положительный тест на COVID-19 на предолимпийском сборе во Владивостоке, сообщил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко. В Токио-2020 Бородин должен был стартовать на дистанциях 200 и 400 м комплексом.
К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет.
Илья – один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится на изоляции.
Болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами все в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля.
Напомним, что футболисты «Шахтера» вакцинировались от коронавируса.
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