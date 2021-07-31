Еще два мировых рекорда в плавании в медальных заплывах Токио-2020

Калеб Дрессел взял уже третье золото ОИ-2020 и это не предел

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31 июля на Олимпийских играх-2020 в Токио были разыгран еще четыре комплекта медалей в плавании. В двух заплывах обновился мировой рекорд.

Сначала американец Калеб Дрессел превзошел свое же достижение на дистанции 100 м баттерфляем, выиграв третье на этой Олимпиаде и пятое в карьере олимпийское золото. 24-летий Дрессел финишировал с результатом 49.45 секунд, в то же время предыдущий рекорд был 49.50.

Еще один рекорд установила сборная Великобритании в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м. Британцы показали время 3:37.58 минут. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Китая – 3:38.41.

Дрессел – это вообще MVP Олимпийских игр-2020 в плавании. К примеру, только сегодня, 31 июля, он уже принял участие в трех заплывах: сначала обновил мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем, затем пробился в финал дистанции 50 м вольным стилем, а после этого еще и вышел на смешанную комбинированную эстафету, где не помог сборной США попасть в призы (пятое место). Все это – в течении нескольких часов!