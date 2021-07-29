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Фролов: «800 м – коротковатая дистанция для меня, настраиваюсь на коронные 1500 м»

Украинский пловец – о выступлении в финале ОИ
Olympics Токио-2020
08:08
Фролов: «800 м – коротковатая дистанция для меня, настраиваюсь на коронные 1500 м»
Сергей Фролов

Украинский пловец Сергей Фролов, занявший шестое место в финале Олимпийских игр-2020 на дистанции 800 м вольным стилем, оценил свое выступление. Слова Фролова приводит пресс-служба НОК Украины:

«Приехал в олимпийский Токио, чтобы вместе с Михаилом Романчуком составить конкуренцию сильнейшим атлетам мира. Мы с Михаилом доказываем, что стайерское плавание сейчас сильнейшее в Украине.

Доволен, что отработал эту 800 метровку на 100%. Решил выкладываться на ней с первых секунд, но все же она для меня коротковат. Настраиваюсь на 1500 метров, ведь это наша коронная дистанция. Уверен, мы ее хорошо отработаем».


Бронзу в этом заплыве взял другой украинец Михаил Романчук.

Квалификация на 1500 м пройдет 30 июля. В Рио-2016 Фролов занял 17 место, однако с того времени украинец сильно спрогрессировал.

Сергей Остапенко
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