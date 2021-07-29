Фролов: «800 м – коротковатая дистанция для меня, настраиваюсь на коронные 1500 м»

Украинский пловец – о выступлении в финале ОИ

Сергей Фролов

Украинский пловец Сергей Фролов, занявший шестое место в финале Олимпийских игр-2020 на дистанции 800 м вольным стилем, оценил свое выступление. Слова Фролова приводит пресс-служба НОК Украины:

«Приехал в олимпийский Токио, чтобы вместе с Михаилом Романчуком составить конкуренцию сильнейшим атлетам мира. Мы с Михаилом доказываем, что стайерское плавание сейчас сильнейшее в Украине. Доволен, что отработал эту 800 метровку на 100%. Решил выкладываться на ней с первых секунд, но все же она для меня коротковат. Настраиваюсь на 1500 метров, ведь это наша коронная дистанция. Уверен, мы ее хорошо отработаем».

Бронзу в этом заплыве взял другой украинец Михаил Романчук.

Квалификация на 1500 м пройдет 30 июля. В Рио-2016 Фролов занял 17 место, однако с того времени украинец сильно спрогрессировал.