Романчук выиграл второе золото на чемпионате Европы
Говоров не сумел выйти в финал чемпионата Европы
Украинец показал второе худшее время полуфиналов
22 мая 21:57
Андрей Говоров / фото - swimswam
Финал чемпионата Европы в Будапеште по плаванию на 50 метров свободным стилем, скорее всего, пройдет без украинцев.
18-летний Владислав Бухов не сумел пробиться в решающий заплыв, но гарантировал себе второе резервное место. Обладатель мирового рекорда на той же дистанции баттерфляем Андрей Говоров показал второе худшее время полуфиналов.