Говоров с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы по плаванию на 50 метров баттерфляем

Бухову не удалось преодолеть полуфинальную стадию

Андрей Говоров / фото - Day

На чемпионате Европы по водным видом спорта, который проходит в Будапеште, Венгрия, завершились полуфинальные заплывы на 50 метров баттерфляем.

В первом полуфинале Владислав Бухов показал худшее время и не сумел пробиться в следующую стадию. Обладатель мирового рекорда Андрей Говоров показал лучшее время во втором заплыве и вышел в финал.

Первую медаль Украине принес Михаил Романчук, обогнав Олимпийского чемпиона.