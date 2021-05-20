Золото Европы Романчука – съел олимпийского чемпиона и показал, что готов брать медаль в Токио
Говоров с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы по плаванию на 50 метров баттерфляем
Бухову не удалось преодолеть полуфинальную стадию
20 мая 20:13
Андрей Говоров / фото - Day
На чемпионате Европы по водным видом спорта, который проходит в Будапеште, Венгрия, завершились полуфинальные заплывы на 50 метров баттерфляем.
В первом полуфинале Владислав Бухов показал худшее время и не сумел пробиться в следующую стадию. Обладатель мирового рекорда Андрей Говоров показал лучшее время во втором заплыве и вышел в финал.
Первую медаль Украине принес Михаил Романчук, обогнав Олимпийского чемпиона.
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