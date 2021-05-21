Романчук и Фролов – в финале чемпионата Европы на 800 метрах вольным стилем. Михаил вновь с лучшим временем
Говоров с отставанием в одну сотую секунды стал вторым на чемпионате Европы
Украинец завоевал вторую медаль на турнире в Венгрии
21 мая 19:32
Андрей Говоров / фото - RSsing
На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, Венгрия, украинцы завоевали еще одну медаль.
В финальном заплыве на 50 метров баттерфляем Андрей Говоров выиграл серебряную награду. Обладатель мирового рекорда уступил 1 сотую секунды венгру Себастьяну Сабо. В квалификации украинец показал лучшее время.
Отметим, что лучшим результатом Сабо была бронзовая медаль континентального первенства в 2017 году. Тогда он выступал под флагом Сербии. Родился чемпион Европы вовсе в Германии.
Напомним, Михаил Романчук стал чемпионом Европы на дистанции 1500 метров вольным стилем.
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