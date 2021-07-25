Австралия установила мировой рекорд в эстафете 4x100 м вольным стилем
Сегодня на Олимпийских играх в Токио разыгрывали первые медали в плавании.
Олимпийские игры-2020. Токио (Япония). Плавание
Мужчины. 400 м, комплекс
1. Чейз Калиш (США) – 4.09,42
2. Джей Лизерлэнд (США) – 4.10,28
3. Брэндон Смит (Австралия) – 4.10,38
400 м, вольный стиль
1. Ахмед Хафнауи (Тунис) – 3.43,36
2. Джек Маклафлин (Австралия) – 3.43,52
3. Киран Смит (США) – 3.43,94
Женщины. 400 м, комплекс
1. Юи Охаси (Япония) – 4.32,08
2. Эмма Веянт (США) – 4.32,76
3. Хэйли Фликинджер (США) – 4.34,90
Эстафета 4x100 м, вольный стиль
1. Австралия – 3.29,69 (мировой рекорд)
2. Канада – 3.32,78
3. США – 3.32,81
Сборная США осталась без наград в первый день ОИ впервые с 1972 года.
Отметим, что сегодня в Токио на старт выйдет первый представитель Украины в плавании: Дария Зевина будет выступать на дистанции 100 м на спине.