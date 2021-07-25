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Австралия установила мировой рекорд в эстафете 4x100 м вольным стилем

В Токио были разыграны первые медали в плавании
Olympics Токио-2020
08:00
Австралия установила мировой рекорд в эстафете 4x100 м вольным стилем
Фото: Getty Images

Сегодня на Олимпийских играх в Токио разыгрывали первые медали в плавании.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония). Плавание

Мужчины. 400 м, комплекс

1. Чейз Калиш (США) – 4.09,42

2. Джей Лизерлэнд (США) – 4.10,28

3. Брэндон Смит (Австралия) – 4.10,38

400 м, вольный стиль

1. Ахмед Хафнауи (Тунис) – 3.43,36

2. Джек Маклафлин (Австралия) – 3.43,52

3. Киран Смит (США) – 3.43,94

Женщины. 400 м, комплекс

1. Юи Охаси (Япония) – 4.32,08

2. Эмма Веянт (США) – 4.32,76

3. Хэйли Фликинджер (США) – 4.34,90

Эстафета 4x100 м, вольный стиль

1. Австралия – 3.29,69 (мировой рекорд)

2. Канада – 3.32,78

3. США – 3.32,81

Сборная США осталась без наград в первый день ОИ впервые с 1972 года.

Отметим, что сегодня в Токио на старт выйдет первый представитель Украины в плавании: Дария Зевина будет выступать на дистанции 100 м на спине.

Рене Тер Велде
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