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«На Олимпиаде сделал свою работу. И теперь сплю спокойно». Романчук не считает себя крутым даже после двух медалей в Токио

А также жалеет, что на пьедестале он стоит сам
Плавание
8 октября 15:18
«На Олимпиаде сделал свою работу. И теперь сплю спокойно». Романчук не считает себя крутым даже после двух медалей в Токио Эксклюзив
Михаил Романчук / Фото - НОК

Украинские пловцы в период независимости на Олимпиадах завоевали для страны лишь 9 медалей. Это при том, что, к примеру, в 1996 году в этом виде спорта разыгрывалось 32 комплекта наград, в 2021-м – 37.

Из этих девяти медалей пять на счету Яны Клочковой, по одной у Дениса Силантьева и Андрея Сердинова. Афины-2004 были последней медальной Олимпиадой для наших пловцов. Пока в Токио не поехал Михаил Романчук.

Его первыми Играми было Рио-де-Жанейро. И там он понял, что в следующий раз хочет быть не просто участником, а, как минимум, медалистом, а еще лучше – чемпионом.

В итоге, в период между Играми он четыре раза стал чемпионом Европы, дважды поднимался на пьедестал чемпионата мира и ехал в Японию в статусе одного из главных претендентов на медали на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

И завоевал награды на обеих – серебро и бронзу. Но воспринимает эти достижения абсолютно спокойно. По крайней мере, так он рассказал в программе «Наш Токио» на XSPORT.

#QUOTE«Я все свои победы помню, с самой первой. Никогда не было такого, чтобы прям: «Вау, я крутой». Даже после Олимпиады. Может, если бы я выиграл, то было бы совсем по-другому, а так – есть еще куда расти.

Мне кажется, что я быстро отошел от соревнований. Просто приехал на Олимпиаду и сделал свою работу, сделал то, что мы с тренером планировали. И теперь сплю спокойно.

Перед соревнованиями ты ведь волнуешься – сон практически никакой. Сейчас самое главное то, что я сплю спокойно. Но, думаю, что это все вернется и перед соревнованиями снова буду так же плохо спать».

Самый напряженный заплыв – это 800 метров. Романчук выиграл квалификацию, установив олимпийский рекорд (дистанция дебютирует на Играх), но стать первым в финале не смог – в невероятной борьбе финишировал третьим. Боролся до конца, чтобы не остаться вне пьедестала.

«Я вижу своих соперников, кто рядом со мной. Примерно я понимаю, на какую позицию я приплыл. Но когда на последних 50 метрах нас было четверо, а ступеньки на пьедестале всего три, то ты плывешь и думаешь: «Хоть бы не четвертый», – и просто отдаешь все свои силы.

Приплывают, ты видишь, кто четвертый и думаешь: «Слава Богу, что не я». Мне кажется, что четвертое место самое обидное среди всех, которые могут быть в спорте. Если бы четвертое место было далеко от третьего, то еще можно было бы понять. Но от того, что оно было настолько близко цена медали вырастает в большое количество раз».

Это была первая медаль Олимпиады для наших пловцов с 2004 года. Но Романчук об этом не думал, не распылял внимание:

«Для того, чтобы думать, когда украинец в последний раз привез медаль, сначала надо было ее завоевать. Когда я завоевал первую бронзовую медаль на 800, конечно, мне не пришлось это считать. Уже все сайты и СМИ говорили о том, что в нашем плавании уже 17 лет не было медали. Я просто встал и сделал свою работу».

Но один из самых запоминающихся моментов того заплыва – это то, как жена Михаила Марина Бех-Романчук болела за мужа на трибунах:

«Конечно я пересматривал это видео. Мне кажется его посмотрело больше людей, чем мои заплывы».

«Маришка мне перед Играми написала одну приятную записку, которую я сохранил, привез ее домой. Это очень теплые и приятные слова. Больше здесь нечего добавить».

После этого Романчук взял еще серебро на дистанции 1500 метров. Пловец признается – и он, и тренер знают, какие ошибки были допущены, но не все можно исправить. Главная проблема – разница во времени. Фактически, Михаил заставлял свой организм соревноваться утром. И тот не был в полной боевой готовности.

Дальше – Париж. И там условия для идеального выступления должны быть лучше:

«Конечно, цель выиграть золото есть. Но как будет складываться жизнь дальше – не знаю. Очень много стартов, очень много молодых спортсменов подрастает.

Я об Олимпиаде-2020 начал думать за два месяца, а здесь еще три года до Парижа. Еще очень рано о нем думать. До Парижа у меня достаточно ответственных соревнований. И уже после них будет Париж».

Дистанции 800 м и 1500 м – самые длинные в бассейне. Но есть ведь еще марафон – 10 км на открытой воде. Флориан Уэлброк и Грегорио Палтриньери, которые соревновались с Романчуком в бассейне, на 10 км поднялись на пьедестал. И украинец тоже раздумывает над тем, чтобы попробовать себя в новых условиях:

«Есть мысли об открытой воде, и я эти мысли доношу к тренеру. Конечно, впереди еще три года и всякое может произойти. Возможно, все же уговорю тренера хотя бы попробовать, что это такое, потому что другие плывут, пробуют. Если они могут, то почему этого не могу сделать я?

Отличия в волнах, течении, все плывут вместе, в скоплении людей. И дистанция 10 километров, это не 800 метров, не полтора километра. Я не могу сказать, что это кардинально разная подготовка, но это надо учитывать.

Я хотел бы попробовать, что это такое. Не говорю, что точно буду там выступать, но хотел бы попробовать».

А все это для того, чтобы вновь подняться на пьедестал. Романчук сожалеет только об одном – что на этом пьедестале он стоит сам, без команды, которая делает для побед не меньше его самого:

«Это труд – мой, моего тренера, команды, труд Марины. В эту медаль вложили усилия очень много людей. Обидно то, что один я стою на пьедестале. Я ведь, как верхушка айсберга. Никто не видит процесс, не видит кто был рядом, какие были проблемы, кто со мной готовился. Очень много факторов».

Олимпиада в Токио осталась позади, она уже история. Михаил Романчук продолжает двигаться дальше. Он знает, к чему идет. И стремится достичь своей золотой цели.

Сергей Лукьяненко
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