Перед Рио – таланты, перед Токио – фавориты. Олимпиада-2016 изменила многое для Михаила и Марины Романчук

Они познакомились как раз на Играх в Бразилии

Аналитика

Михаил Романчук и Марина Бех с медалями ЧЕ-2018 / Фото - facebook.com/misharomanchuk7

Пять лет – это, получается, очень и очень много. За это время может измениться достаточно вещей. Не верите? Спросите у семьи Марины и Михаила Романчук.

Перед Рио-2016 они были просто талантливыми молодыми спортсменами. Перед Токио-2020 – претенденты на золотые медали. Ну и, как не упомянуть то, что именно в Бразилии пловец и легкоатлетка познакомились и, в последствии, сформировали одну из самых милых и титулованных пар в украинском спорте.

Михаил ехал в Рио с лицензией только на одной дистанции – 1500 м. На 400 м отобраться на получилось, а 800 м вернулись в программу Игр только в 2020 году.

На тот момент 20-летний пловец был обладателем золота и серебра юношеских Олимпийских игр-2014 – это говорило о его перспективах во взрослом спорте. Их он подтвердил за три месяца до выступления в Рио – завоевал две бронзы на чемпионате Европы, одну из которых как раз на олимпийских 1500 м.

Но в Бразилии все пошло не по плану. Украинцу удалось пробиться в полуфинал, но там – мрак. Романчук занял лишь 15-е место – 15:01,35 минуты. Конечно, с таким результатом в финал не квалифицируются.

Правда, что интересно, восьмым (последним) в заплыве Михаила финишировал немец Флориан Уэлброк. В 2018 году он выиграл чемпионат Европы, а в 2019 – чемпионат мира, оба раза опередив Романчука. Так что все относительно.

Твои лучшие результаты пошли после Игр-2016. Это же не совпадение? Нет. Очень много поменялось в голове. То есть, тренировочный процесс – это само собой, мы там с тренером кое-что пересмотрели. Но то, что очень много в голове поменялось – это факт. То есть, в Рио-де-Жанейро мне было только 20 лет, и после Игр пришло понимание того дела, которым ты занимаешься. Я приехал на Олимпиаду и, можно сказать, фаворитом не был, но за 4-5 места можно было бороться. А это на Олимпийских играх уже достаточно неплохо. Но некоторые обстоятельства – и я был 15-м. Ты просто подумал, что поехать на Олимпиаду – это уже достижение, или как? Нет, просто расслабился и все. Там много таких факторов было, один из них – это плюс пять килограмм. После отдыха я приехал домой, и нужно было начинать новый сезон. Тогда подумал, что лететь сутки в другую страну, чтобы проплыть один раз и занять 15-е место. Такого я не хочу. То есть, если я хочу делать свою работу, то нужно делать ее качественно, чтобы показать результат. А если я хочу просто ездить, то для этого мне не нужно впахивать по 2,5 часа на тренировке. Я всегда хотел показать высокий результат. Просто понимание этого пришло немного позже, чем желание.

Это слова Романчука в интервью XSPORT.ua в декабре 2018 года. После Игр в Рио, действительно, изменилось многое. С того времени он выиграл:

два серебра чемпионата мира на длинной воде;

золото чемпионата мира на короткой воде;

четыре золота и серебро чемпионата Европы;

золото чемпионата Европы на короткой воде.

Сейчас его личный рекорд на 1500 метров в 50-метровом бассейне – 14:36,88 минуты. С того результата в Рио удалось снять 25 секунд. Проплыви он в Бразилии так, как в 2018 году в Глазго, был бы на пьедестале.

Но порой лучше проиграть, чем победить.

тоже знает, что такое болезненные поражения. Ровно за два месяца до финала Олимпийских игр в прыжках в длину она установила свой личный рекорд – достаточно конкурентные 6,93 м. Он держится и до сих пор (в помещении – 6,96 м).

Но хотя бы приблизиться к этому результату в Рио не удалось: украинка завершила соревнования и вовсе без результата – напротив фамилии было только NM (нет отметки).

В финал она вышла с десятым результатом – 6,55 м. А там: первая попытка – заступ, вторая попытка – заступ, третья попытка – заступ. Соревнования закончились, так, по факту, и не начавшись. Ни один прыжок не был засчитан.

«Я была очень рада, что попала на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Что, скажем так, смогла попасть в основной круг. После этого на последующие четыре года я поставила перед собой цель готовиться к следующим Играм. Не пропускать основных стартов, выступать на них, набираться опыта, чтобы показать на Олимпиаде максимально хороший результат. После Олимпийских игр мы с тренером сделали выводы. Очень много поработали над попаданием. Будем стараться не повторять ошибок, работать над ними и исправлять».

И, на самом деле, судя по результатам, можно сделать вывод, что Бех удалось разобраться со своими проблемами. Нет, заступы у нее все еще время от времени встречаются – это нормально. Но реакция на них уже совершенно другая.

За месяц до Олимпиады был чемпионат Европы. Финал стартовал для Марины с двух заступов. Третий прыжок она решила исполнить аккуратно – 6,29 м и последнее место. После Рио Бех вспоминала те соревнования в Амстердаме:

«Положение с тремя заступами, конечно, неприятное. Но я рисковала, ведь уже есть неприятный опыт с чемпионата Европы. Тогда после двух заступов решила подстраховаться, а в этот раз решила идти до конца. Трагедии из этого выступления делать не стоит, и такое в жизни должно быть».

Следующий раз с подобным пришлось столкнуться на чемпионате Европы-2017 в помещении. Финал тоже начался с двух заступов. Итог – седьмое место.

«Я очень довольна первыми двумя попытками, но, к сожаленью, они оказались с заступом. А если попытки хорошие получились, то они слишком много энергии и сил из тебя вытянут. В какой-то мере было сегодня тяжеловато, но я пыталась бороться до последнего».

Но в 2018 году Бех завоевала свою первую большую взрослую медаль – серебро чемпионата мира. После этого она ни разу не уезжала из больших стартов без попадания на пьедестал. Даже тогда, когда начало было не самым удачным.

Чемпионат Европы-2019 в помещении. Финал. Первые две попытки – заступы. Но Марина смогла собраться и выдала прыжок на 6,84 м – на 1 см обошла Малайку Михамбо и завоевала бронзу.

Через два года был еще один чемпионат Европы в помещении. Финал для украинки вновь стартовал с двух заступов. Потом – прыжок на 6,92 м – и победа.

Видимо, проблемы с заступами уже в прошлом. Как минимум, психологически они уже не давят – Бех готова показывать результат даже тогда, когда соревнования начинаются для нее не лучшим образом.

В 2016 году ни Михаил, ни Марина еще и близко не подобрались к статусу звезд украинского спорта. Сейчас же, в 2021 году – они наши надежды на олимпийские медали. Как говорит моя мама: «Дети быстро растут».

Теперь они вовсе не дети. Теперь они элитные спортсмены. Поражение в Рио многому их научило.