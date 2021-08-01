Романчук: «Не хватило еще одного заплыва – тогда бы было золото»
Первое серебро Украины на Олимпийских играх-2020. Награждение Романчука второй медалью в Токио
Украинец почти собрал полный комплект наград на Играх-2020
08:28
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Михаил Романчук / Фото: НОК
Михаил Романчук завоевал вторую медаль Олимпийских игр-2020.
К бронзе в плавании на 800 м вольным стилем украинец добавил и серебро на своей коронной дистанции – 1500 м вольным стилем.
Фотографии с награждения Романчука серебром Токио-2020, которое стало первым для Украины на Олимпиаде-2020.
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