Первое серебро Украины на Олимпийских играх-2020. Награждение Романчука второй медалью в Токио

Украинец почти собрал полный комплект наград на Играх-2020

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Михаил Романчук / Фото: НОК

Михаил Романчук завоевал вторую медаль Олимпийских игр-2020.



К бронзе в плавании на 800 м вольным стилем украинец добавил и серебро на своей коронной дистанции – 1500 м вольным стилем.

Фотографии с награждения Романчука серебром Токио-2020, которое стало первым для Украины на Олимпиаде-2020.

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Комментарий Романчука после заплыва.