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Польша отправила домой шесть пловцов из Токио

Из-за сложившейся ситуации несколько спортсменов подписали открытое письмо президенту Польской федерации плавания с призывом уйти в отставку
Olympics Токио-2020
14:50
Польша отправила домой шесть пловцов из Токио
Фото: swimswam.com

Фиаско, связанное с подачей заявки Польской федерацией плавания, привело к тому, что шесть пловцов были отправлены домой с Олимпийских игр в Токио после того, как только что прибыли в японский город.

Алисия Чорц, Бартош Пищорович, Александра Полянска, Матеуш Чованец, Доминика Косаковска  и  Ян Голуб  были первоначально включены в список выступающих на отложенные Олимпийские игры 2020 года в качестве только пловцов эстафеты. Таким образом, они отправились в Токио в составе польского контингента, состоящего из 23 человек.

Однако почти сразу после прибытия можно увидеть пловцов, обнимающих своих товарищей по команде, когда они покидают Японию и прощаются со своей олимпийской мечтой из-за явной ошибки в процессе подачи квалификационных заявок, связанной с отправкой слишком большого количества пловцов.

Сообщение от 17 июля на веб-сайте Польской федерации плавания подтверждает, что ее пересмотренный олимпийский список теперь будет состоять только из 17 участников, со ссылкой на проблемы с «завершением процесса утверждения FINA, Организационным комитетом МОК и Олимпийским комитетом Польши».

Тем временем несколько польских пловцов подписали открытое письмо Павлу Сломиньскому, президенту Польской федерации плавания, с призывом ко всему правлению организации немедленно уйти в отставку из-за сложившейся ситуации.

Кроме того, польское плавание - как в глазах общественности, так и в глазах потенциальных спонсоров - было выставлено на посмешище. и это окажет явное влияние на всех участников, которые ежедневно соревнуются в белом и красном цветах.

Письмо подписали 22 пловца, за исключением аса спринта Касии Васик , как сообщается, только потому, что ее физически еще не было в Токио.

Рене Тер Велде
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