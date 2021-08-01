Первое серебро Украины на Олимпийских играх-2020. Награждение Романчука второй медалью в Токио
Романчук: «Марина у меня очень сильная девочка и сможет показать себя»
Серебренный и бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио верит в успех своей жены
09:50
Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук / фото - Facebook
Украинский пловец Михаил Романчук рассказал, что верит в успех своей жены, прыгуньи в длину Марины Бех-Романчук.
«Я буду очень счастлив. Я буду всем сердцем болеть за нее. Я приду на стадион поддерживать. Я знаю, что она у меня очень сильная девочка и сможет показать себя.
Нести флаг на закрытии Олимпиады? У нас уже билеты на 5 августа. Я не был дома два с половиной месяца. Я невероятно сильно хочу домой. Я соскучился за домом. Мы с Мариной поедем в Хмельницкий и будем там отдыхать».
Марина Бех-Романчук вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в длину.
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