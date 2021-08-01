Романчук: «Марина у меня очень сильная девочка и сможет показать себя»

Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук / фото - Facebook

Украинский пловец Михаил Романчук рассказал, что верит в успех своей жены, прыгуньи в длину Марины Бех-Романчук.

Нести флаг на закрытии Олимпиады? У нас уже билеты на 5 августа. Я не был дома два с половиной месяца. Я невероятно сильно хочу домой. Я соскучился за домом. Мы с Мариной поедем в Хмельницкий и будем там отдыхать».