Романчук: «Не хватило еще одного заплыва – тогда бы было золото»

Фото: Getty Images

Украинец Михаил Романчук дал комментарий после завоевания серебряной медали на своей коронной дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх-2020:



У нас четыре утра, а в Америке – вечер. Это также сыграло большую роль. Таковы реалии нашей жизни, все были в одинаковых условиях. Я не могу сказать, что кто-то победил из-за того, что изменили расписание.

Все были в одинаковых условиях, американец оказался сильнее. Я очень мотивирован на следующий сезон и олимпийский цикл, который будет меньшим. Будем готовиться к Парижу и параллельно показывать лучшие результаты.

Мы приехали в Японию 12 июля, поэтому немного организм привык к этому времени и режиму, но биологические часы никаких не обманешь. Трудно, но, как я и говорил, все в одинаковых условиях. Мне не на что жаловаться.

У меня две медали – серебро и бронза. Был бы еще один заплыв – завоевал бы золото, но, к сожалению, его нет. Проанализируем с тренером выступление и ошибки. Будем их учитывать, двигаться дальше.