Говоров не сумел выйти в финал чемпионата Европы
Романчук прокомментировал золотые медали на ЧЕ-2021
Украинец не собирается сбавлять обороты
11:58
Михаил Романчук / фото - Instagram
Двукратный чемпион Европы 2021 года по плаванию вольным стилем на 1500 и 800 метров Михаил Романчук высказался о своих достижениях. Украинец опубликовал новое фото в своем Instagram, указав в подписи дальнейшие планы.
«Золотые медали на чемпионате Европы.
А сейчас время возвращаться к работе».
Напомним, Андрей Говоров стал серебряным медалистом континентального первенства.
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