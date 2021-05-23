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Романчук прокомментировал золотые медали на ЧЕ-2021

Украинец не собирается сбавлять обороты
Плавание
11:58
Романчук прокомментировал золотые медали на ЧЕ-2021
Михаил Романчук / фото - Instagram

Двукратный чемпион Европы 2021 года по плаванию вольным стилем на 1500 и 800 метров Михаил Романчук высказался о своих достижениях. Украинец опубликовал новое фото в своем Instagram, указав в подписи дальнейшие планы.

«Золотые медали на чемпионате Европы.

А сейчас время возвращаться к работе».  

Напомним, Андрей Говоров стал серебряным медалистом континентального первенства.

Антон Кривенко
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Михаил Романчук

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