19-летний Бухов квалифицировался в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 м вольным стилем
Романчук с лучшим результатом в квалификации вышел в финал коронной дистанции
Фролов также поборется за медали в Токио на 1500 м вольным стилем
15:00
Тема дня
Михаил Романчук / фото - Getty Images
На Олимпийских играх-2020 в Токио, Япония, состоялись предварительные заплывы на дистанции 1500 метров вольным стилем.
В 3-м заплыве украинец Сергей Фролов показал результат 14:51.83, заняв 3-е место. Этот результат позволил ему квалифицироваться в финал с 6-го итогового места.
Чемпион Европы 2021 года Михаил Романчук выиграл свой заплыв, преодолев полтора километров за 14:45.99. Украинец показал лучший результат квалификации.
Финальный заплыв состоится 1 августа в 04:44 утра по киевскому времени.
Отметим, что на дистанции 800 метров Романчуку удалось выиграть бронзовую награду.