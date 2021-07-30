Романчук с лучшим результатом в квалификации вышел в финал коронной дистанции
Романчук: «Верю, что в финале смогу реализовать себя на 100 процентов»
Ранее пловец пообещал выиграть золото для Украины
15:43
Фото: Getty Images
Украинский пловец Михаил Романчук после лучшего результата в квалификации Олимпийских игр-2020 на дистанции 1500 м вольным стилем поделился ожиданиями от финала.
Романчук надеется, что избежит ошибок из своего предыдущего финала, где он взял бронзу:
«Надеюсь, что в этот раз не будет такой ошибки, как на 800-метровке. Время покажет. Вечером обычно намного легче плыть, чем утром.
Верю, что в финале я смогу реализовать себя на 100 процентов».
Напомним, после третьего места на дистанции 800 м вольным стилем Романчук пообещал, что выиграет золото для Украины в своей коронной дисциплине.
Финальный заплыв состоится 31 июля.