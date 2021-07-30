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Романчук: «Верю, что в финале смогу реализовать себя на 100 процентов»

Ранее пловец пообещал выиграть золото для Украины
Olympics Токио-2020
15:43
Романчук: «Верю, что в финале смогу реализовать себя на 100 процентов»
Фото: Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук после лучшего результата в квалификации Олимпийских игр-2020 на дистанции 1500 м вольным стилем поделился ожиданиями от финала.

Романчук надеется, что избежит ошибок из своего предыдущего финала, где он взял бронзу:

«Надеюсь, что в этот раз не будет такой ошибки, как на 800-метровке. Время покажет. Вечером обычно намного легче плыть, чем утром.

Верю, что в финале я смогу реализовать себя на 100 процентов».


Напомним, после третьего места на дистанции 800 м вольным стилем Романчук пообещал, что выиграет золото для Украины в своей коронной дисциплине.

Финальный заплыв состоится 31 июля.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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Михаил Романчук

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