Романчук вошел в компанию элиты украинского спорта. Он вновь взял медаль в космическом заплыве

1500 метров – это самая длинная дистанция, но все равно медали распределялись в самом конце

Послесловие

Флориан Уэлброн, Михаил Романчук и Роберт Финке борются за золото Олимпийских игр / Фото - by Clive Rose/Getty Images

До Токио-2020 только восемь спортсменов в истории независимой Украины на одних Олимпийских играх брали больше одной медали.

В личных дисциплинах это удавалось пловчихе Яне Клочковой (дважды), гребчихе Инне Осипенко-Радомской, гимнастам Лилие Подкопаевой и Олегу Верняеву, а также стрелку Елене Костевич. Если брать в учет и личные, и командные соревнования, то к предыдущей пятерке присоединяются саблистка Ольга Харлан, а также гимнасты Рустам Шарипов и Александр Береш.

Это все украинцы, которым удалось выиграть две или больше медалей на одной Олимпиаде. И их компанию в столице Токио удалось дополнить еще одному спортсмену.

С 2004 года у Украины не было наград в плавании на Играх. В 2021 году Михаил Романчук принес сразу две: бронзу на 800 м и серебро на 1500 м вольным стилем. И оба его финальных заплыва были космическими.

После свой первой медали украинец пообещал – сделает все, чтобы следующая была золотой:

«Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. Золото все-таки должно приехать в Украину».

И Романчук включился с самого начала – выиграл предварительные заплывы на коронных 1500 м. Правда, результат был на 6 секунд скромнее победного майского чемпионата Европы-2021 – 14:45,99 минут против 14:39,89 минут.

Впрочем, задумка была следующая – не истратить слишком много сил в предварительном заплыве, ведь главное – финал:

«Надеюсь, в этот раз не будет такой ошибки, как на 800-метровке. Время покажет. Верю, что в финале я смогу реализовать себя на 100 процентов».

Кстати, хоть 1500 м и является коронкой Романчука, но, по факту, Олимпийские игры – это лишь вторые соревнования в году на этой дистанции после победного ЧЕ.

В ISL, плавательной Лиге чемпионов, ему приходится выступать на 400 м, причем, не только вольным стилем, но и комплексом. Правда, в Токио на этой дистанции он не отобрался. Поэтому в борьбе за медали пришлось плавать намного больше.

3:45,18 минуты – лучший результат Романчука на 400 м в/с в карьере

3:46,78 минуты – олимпийский норматив на 400 м в/с

3:45,39 минуты – худший результат финала Токио-2020 на 400 м в/с

3:43,36 минуты – время чемпиона Токио-2020 на 400 м в/с

Финал на 1500 м вышел действительно увлекательным. Имея три призовых места, основная борьба велась между четырьмя спортсменами (к сожалению,среди них не было). Эта четверка:

Михаил Романчук – двукратный вице-чемпион мира

Флориан Уэлброк – чемпион мира-2019

Грегорио Пальтриньери – чемпион Олимпийских игр-2016

Роберт Финке – американский выскочка, чемпион Токио на 800 м

Но после тысячи метров дистанции стало ясно – итальянец лишний в этой борьбе. Теперь осталось определить, как в оставшейся тройке распределятся медали.

На 800-метровке на пьедестал претендовала та же четверка. Тогда лишним оказался Уэлброк. На этот раз он решил реваншировать – захватил лидерство после первых 300 м дистанции и упрямо не отдавал его.

Романчук, после спокойного старта, когда после первых двух бассейнов он плыл последним, а еще после двух – предпоследним, начиная с отметки 450 м неизменно шел вторым. И вот – развязка заплыва, последние 50 метров. Положение на тот момент:

1. Уэлброк

2. Финке +0,72 с от лидера

3. Романчук +0,73 с от лидера

Американец начал дико прибавлять в темпе и украинец, которого многие видели главным фаворитом заплыва, оказался третьим. Вот его положение, буквально, за 30-35 метров до конца дистанции:

Казалось, бронзовое проклятье не отпустит украинскую сборную – мы опять будем третьими. Но Романчук сумел прибавить, а немец свой собственный темп не выдержал – Михаил вырвал борьбу за серебро, никому неизвестный до этой Олимпиады Финке взял второе золото в Токио.

Комический финал – самая длинная дистанция в бассейне, но все решалось на последних метрах заплыва.

«Я ехал сюда без каких-то ожиданий, без мыслей о медали или о чем-то таком. А уеду с двумя золотыми медалями».

Понятно, что Финке был доволен после своего выступления. Впрочем, и Уэлброк не унывал:

«Я очень доволен. Было сложно собраться после поражения на 800-метровке. Так что я действительно рад бронзе. Я чемпион мира на этой дистанции – был настроен дать бой».

Романчук тоже пытался не грустить, хотя в его словах читалось – он не меньше болельщиков хотел выиграть именно золото:

«Доволен вторым местом, потому что для меня это необычная практика – соревноваться утром. У нас четыре утра, а в Америке – вечер. Это также сыграло большую роль. Таковы реалии нашей жизни, все были в одинаковых условиях. Я не могу сказать, что кто-то победил из-за того, что изменили расписание. Все были в одинаковых условиях, американец оказался сильнее. Я очень мотивирован на следующий сезон и олимпийский цикл, который будет меньшим. Будем готовиться к Парижу и параллельно показывать лучшие результаты. У меня две медали – серебро и бронза. Был бы еще один заплыв – завоевал бы золото, но, к сожалению, его нет. Буду дальше работать с тренером, чтобы реализовать все то, на что я способен. Знаю, что могу добиться большего».

Теперь, получается, все надежды на жену – легкоатлетку Марину Бех-Романчук. Только она может дополнить семейную копилку золотом Олимпиады-2020.

Правда, соревнования в прыжках в длину едва не завершились для нее уже на стадии квалификации.