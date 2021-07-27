Романчук установил олимпийский рекорд в плавании на 800 м вольным стилем
Романчук: «Все соперники достаточно именитые, это задает тебе тон»
Украинец прокомментировал выход в финал Олимпиады на дистанции 800 метров вольным стилем
17:20
Фото: Getty Images
Украинский пловец Михаил Романчук прокомментировал выход в финал Олимпиады на дистанции 800 метров вольным стилем.
«Пока все хорошо. Завтра день отдыха, а послезавтра – финал. Я доволен. Сейчас одни мысли о своей работе, которую надо выполнить хорошо. Все соперники достаточно именитые, это задает тебе тон. Конечно, хочется выиграть.
Спасибо всем украинцам, которые смотрят и поддерживают всю нашу сборную, независимо от вида спорта. Болейте за нас – и мы сделаем все как можно лучше».
Михаил Романчук установил олимпийский рекорд в плавании на 800 м вольным стилем.