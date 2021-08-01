Бех-Романчук: «Я ничего сказать не могу, извините»
Романчук: «Знаю, что могу добиться большего. Надеюсь на золото чемпионата мира»
Пловец поделился эмоциями от Олимпийских игр-2020 и планами на будущее
13:14
Фото: Getty Images
Обладатель бронзовой и серебряной медалей Олимпиады-2020 Михаил Романчук поделился впечатлением от Игр в Токио, Япония, а также рассказал о дальнейших планах:
Есть две медали. Удовлетворен своими наградами и тем, что смог впервые за три года победить немца Веллброка. Но появился другой, который еще моложе и быстрее, американец Финк. В следующем году в Японии будет проведен чемпионат мира, правда, в Фукуоке. И уже там я попробую еще раз все доказать и надеюсь, что смогу выиграть золото.
Роберт Финк? Да, его фамилия была знакома. Ожидал, что он сможет заявить о себе. Но не думал, что он будет настолько сильным соперником. Понимал, что сильный парень, но даже не догадывался, что настолько.
Доволен Олимпиадой. Есть две медали, пусть и без золотой, но частичка моей мечты уже сбылась. Буду дальше работать с тренером, чтобы реализовать все то, на что я способен. Знаю, что могу добиться большего.
Михаил поддержал Марину Бех-Романчук накануне финала соревнований Олимпиады в прыжках в длину.
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