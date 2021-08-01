Романчук: «Знаю, что могу добиться большего. Надеюсь на золото чемпионата мира»

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Обладатель бронзовой и серебряной медалей Олимпиады-2020 Михаил Романчук поделился впечатлением от Игр в Токио, Япония, а также рассказал о дальнейших планах:



Роберт Финк? Да, его фамилия была знакома. Ожидал, что он сможет заявить о себе. Но не думал, что он будет настолько сильным соперником. Понимал, что сильный парень, но даже не догадывался, что настолько.

Доволен Олимпиадой. Есть две медали, пусть и без золотой, но частичка моей мечты уже сбылась. Буду дальше работать с тренером, чтобы реализовать все то, на что я способен. Знаю, что могу добиться большего.