Шевцов не квалифицировался в полуфинал Олимпийских игр-2020

ОИ для украинского пловца завершены

Фото: swimtim.com

Украинский пловец Сергей Шевцов не сумел попасть в полуфинал Олимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 100 м вольным стилем.

В своем заплыве 23-летний украинец с результатом 49,55 секунд стал последним, а среди всех участников – это 35 результат. В полуфинал квалифицировались первые 16 лучших результатов. Шевцову для этого не хватило 1,11 секунды.

Интересно, что персональный рекорд Шевцова – 48,26. Подобный результат позволил бы ему уверенно попасть в полуфинал.

Позже сегодня, 27 июля, выступят Сергей Фролов и Михаил Романчук, а вот Шевцов больше в Токио-2020 участвовать не будет. 100 м вольным стилем – была единственная дисциплина, где он был заявлен.