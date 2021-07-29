Снова бронза! Михаил Романчук стал третьим в олимпийском финале 800 м вольным стилем

По ходу дистанции в медалях шли сразу два украинца

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Фото: Al Bello/Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем.

В первом финале дня в соревнованиях по плаванию Михаил финишировал со временем 7:42.33.

По ходу дистанции – в ее середине – также в призовой тройке шел и другой украинец в этом финале Сергей Фролов. В итоге, он стал шестым с результатом 7:45.11.

Олимпийским чемпионом на 800 м вольным стилем стал американец Роберт Финке (7:41.87), а лидировавший на протяжении практически всего финала итальянец Грегорио Палтриньеристал вторым (7:42.11).

Интересно, что результат Михаила Романчука, с которым он пробился в финал – 7:41.28 – остался самым быстрым временем на 800 м в Токио. Олимпийский рекорд Романчука на этой дистанции продержится, как минимум, до следующих Олимпийских игр.

В пятницу 30-го июля Михаил Романчук и Сергей Фролов поборются за выход в финал на дистанции 1500 м вольным стилем.

Также сегодня 29-го июля Дарья Зевина стартует на дистанции 200 м на спине, а Игорь Трояновский поплывет 100 м баттерфляем.

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Это первая олимпийская медаль в карьере Михаила Романчука. Ранее бронзовые награды в Токио-2020 завоевали дзюдоистка Дарья Белодед, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, а также фехтовальщик Игорь Рейзлин.